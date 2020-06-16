مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، 16-6-2020، عدد من المواجهات في ملاعب الدورييين الإسباني، والألماني.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإسباني
فياريال X ريال مايوركا - 07:30 مساءً بي إن سبورتس 2.
خيتافي X إسبانيول - 07:30 مساءً بي إن سبورتس 3.
برشلونة X ليجانيس - 10:00 مساءً بي إن سبورتس 3-1.
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ X فولفسبورج - 06:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
فيردر بريمن X بايرن ميونيخ - 08:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
فرايبورج X هيرتا برلين - 08:30 مساءً بي إن سبورتس 6.
يونيون برلين X بادربورن - 08:30 مساءً بي إن سبورتس 4.