اتفاقية تعاون علمى بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا وكونكورديا الكندية

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، اتفاقية تعاون علمي مع جامعة كونكورديا الكندية وذلك من أجل توسيع دائرة التعاون التعليمى والبحثي بين الجامعتين.





يأتي ذلك في إطار دعم وتنشيط التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمى بين مصر وكندا .





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تم توقيع هذه الاتفاقية تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة.





وصرح الدكتور محمد العزازي بأن الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب واتاحة الفرص للمعيدين والمدرسين المساعدين من الجامعة لتسجيل الدراسات العليا بينهم.





وأوضح أن اتفاقية التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كونكورديا الكندية، تعتمد على التعاون المشترك في المشاريع العلمية والبحثية، والتبادل الطلابي لكلية الهندسة وإدارة الأعمال، على أن تأتي باقي الكليات بشكل متتابع لتنضم إلى الاتفاقية.





وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف إن الاتفاقية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كونكورديا الكندية، تأتي في إطار السعى الدائم نحو رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بين الجامعات وتبادل الخبرات بما ينعكس على منظومة التعليم العالي المصري بكثير من التطور والتقدم.





وأشارت الى أن توقيع الاتفاقية تم بعد العديد من اللقاءات والمباحثات حيث تم مناقشة البرامج التي تتميز بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا الكندية، والتى تتمتع بسمعة جيدة وتحتل ترتيب أكاديمي متميز بين الجامعات الكندية.