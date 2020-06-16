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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10745 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 1642 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12362 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4168 نقطة.
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 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1297 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة.

 

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