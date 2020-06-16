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منوعات

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:18 ص
عقوبة عجوز أيرلندي
عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما
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هدير علاء
صدر أمس، الاثنين، حكم بالسجن لمدة 20 عامًا على مسن في الخامسة والسبعين من عمره لإدانته بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية متكررة على بناته السبع وشقيقته الصغرى في أيرلندا.

وتناول تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تفاصيل القضية، موضحًا أن الادعاء اتهم الجاني "جيمس أورايلي"، وهو من مقاطعة "تيبيراري"، بالاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات على مدار فترة 23 عامًا، كما تعرضن للضرب والتجويع والإهانة.


وقد صدر ضده الحكم بالسجن في المحكمة الجنائية المركزية في مدينة "دبلن"، حيث وصف القاضي أفعال "أورايلي" بـ"المروعة". وأفاد التقرير بأن إحدى بناته أنجبت منه بعد أن اغتصبها، في حين واصل الجاني إنكار جرائمه ولم يُظهر أي ندم عندما أدين.

وأشار القاضي إلى أنه لولا سن "أورايلي" لكان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن بدلًا من ذلك حُكم عليه بالسجن 20 عامًا؛ وأشاد القاضي كذلك بشجاعة بالضحايا، اللاتي تنازلن عن حقهن في عدم الكشف عن هويتهن.


وفي حديث خارج المحكمة عقب صدور الحكم، حثت الابنة الكبرى للجاني "هيلين" وشقيقاتها ضحايا الاعتداء الجنسي على التحلي بالشجاعة والسعي من أجل محاسبة الجناة، وحثت الضحايا كذلك على عدم الخوف قائلة: "لا تخفن كما فعلنا نحن.. فلم نكن نعلم لمن يمكننا اللجوء أو ما يتوجب علينا فعله.. لم نتلق تعليمًا.. لم نحصل على أي شئ".

وأكدت أنها لم تعد خائفة الآن، وأن الجاني سوف يُعاقب على ما فعله منذ سنوات.
حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما
حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما
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حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

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