ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة 8 متهمين وتنفيذ 801 حكم بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومواجهة كل أشكال الجريمة.





وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط 8 متهمين بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 20 كجم، بجانب ضبط 750 جرام حشيش، علاوة على ضبط سلاح أبيض.





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هذا فيما تم تنفيذ 801 حكم شملت ضبط 155 حبسا جزئيا و27 حكم حبس مستأنف و465 حكم غرامات و150 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر.





كما تم ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب ضبط قضية للتصريف فى حصة الدقيق البلدى المدعم.



