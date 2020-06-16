AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة 8 متهمين وتنفيذ 801 حكم بأسوان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومواجهة كل أشكال الجريمة.

وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط 8 متهمين بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 20 كجم، بجانب ضبط 750 جرام حشيش، علاوة على ضبط سلاح أبيض.

اقرأ أيضًا:

هذا فيما تم تنفيذ 801 حكم شملت ضبط 155 حبسا جزئيا و27 حكم حبس مستأنف و465 حكم غرامات و150 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب ضبط قضية للتصريف فى حصة الدقيق البلدى المدعم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 710 هاربين من أحكام و 4 كيلو بانجو بحوزة 7 متهمين فى حملة بأسوان

ضبط 532 هاربا و206 مخالفات مرورية بأسوان

ضبط 15 كيلو بانجو بحوزة 14 متهما و821 هاربا من أحكام بأسوان

ضبط 789 هاربًا من أحكام و10 متهمين في حملة بأسوان

ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان

خلال حملة بأسوان.. ضبط 735 هاربا من أحكام و26 قضية تموينية

ترشيحاتنا

دعاء تفريج الهم من 5 كلمات .. بها ينتهي الكرب فورا

يوم عمل ويوم إجازة.. مقترح برلماني لتقسيم الموظفين بسبب كورونا

كيفية صلاة الظهر بالتفصيل ليقبلها الله منك

لا تمنع العدوى أو تقتل الفيروس.. خبير أوبئة لـ صدى البلد: بوابات التعقيم تهدد مرضى الجهاز التنفسي

زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق

انطلاق مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور