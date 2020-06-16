عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يستأنف الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" منافساته غدا الاربعاء بعد فترة توقف دام لأكثر من ثلاث اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .
وتبدأ عودة اكثر دورى متابعة علي مستوي العالم بمواجهة بين فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوف المصريين محمود تريزيجيه واحمد المحمدي امام منافسه شيفيلد يونايتد
وتقام مباراة استون فيلا ضد شيفيلد يوناتيد في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاربعاء بتوقيت القاهرة وتذع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .
كما يواجه فريق مانشستر سيتي منافسه الارسنال في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدوري الانجليزي .
وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال الاهم لانه في حالة تعرض السيتيزين للخسارة وحقق فريق ليفربول الفوز علي ايفرتون يوم الاحد الموافق 21 - 6 يتوج الريدز باللقب الغائب منذ 30 عاما .
وتذع مباراة ماشنستر سيتي ضد ارسنال عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .
ويلعب يوم الجمعه 19-6 كلا من نوريتش ضد ساوثهامبتون بينما يستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد
يوم السبت 20-6
واتفورد ضد ليستر سيتي ،و برايتون ضد ارسنال ووست هام يونايتدد ضد وولفرهامبتون و بورنموث ضد كريستال بالاس
يوم الاحد 21-6
نيوكاسيل ضد شيفيلد يوناتيد و استون فيلا ضد تشيلسي و ليفربول ضد ايفرتون