عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة استون فيلا ضد شيفيلد يوناتيد في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاربعاء بتوقيت القاهرة وتذع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .

وتذع مباراة ماشنستر سيتي ضد ارسنال عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .

ويلعب يوم الجمعه 19-6 كلا من نوريتش ضد ساوثهامبتون بينما يستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد





يوم السبت 20-6

واتفورد ضد ليستر سيتي ،و برايتون ضد ارسنال ووست هام يونايتدد ضد وولفرهامبتون و بورنموث ضد كريستال بالاس





يوم الاحد 21-6

نيوكاسيل ضد شيفيلد يوناتيد و استون فيلا ضد تشيلسي و ليفربول ضد ايفرتون