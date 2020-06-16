AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:11 م
الدورى الانجليزي
الدورى الانجليزي
Advertisements
عبدالله هشام
يستأنف الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" منافساته غدا الاربعاء بعد فترة توقف دام لأكثر من ثلاث اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وتبدأ عودة اكثر دورى متابعة علي مستوي العالم بمواجهة بين فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوف المصريين محمود تريزيجيه واحمد المحمدي امام منافسه شيفيلد يونايتد 


وتقام مباراة استون فيلا ضد شيفيلد يوناتيد في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاربعاء بتوقيت القاهرة وتذع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .

كما يواجه فريق مانشستر سيتي منافسه الارسنال في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدوري الانجليزي .


وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال الاهم لانه في حالة تعرض السيتيزين للخسارة وحقق فريق ليفربول الفوز علي ايفرتون يوم الاحد الموافق 21 - 6 يتوج الريدز باللقب الغائب منذ 30 عاما . 

وتذع مباراة ماشنستر سيتي ضد ارسنال عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 . 

ويلعب يوم الجمعه 19-6 كلا من نوريتش ضد ساوثهامبتون بينما يستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد 

يوم السبت 20-6 
واتفورد ضد ليستر سيتي ،و برايتون ضد ارسنال ووست هام يونايتدد ضد وولفرهامبتون و بورنموث ضد كريستال بالاس 

يوم الاحد 21-6 
نيوكاسيل ضد شيفيلد يوناتيد و استون فيلا ضد تشيلسي و ليفربول ضد ايفرتون 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

خمسة ولسه مكملين.. آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها

نتائجه مضمونة .. ريجيم سريع لنسف دهون البطن والأرداف

AdvertisementS

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

التقشف يضرب بي إن سبورت.. قرارات عنيفة ضد العاملين بها واستغناءات بالجملة

أحمد شوبير: أنا مش محامي الأهلي.. واسألوا الزمالك عن مواقف المارد الأحمر في الأزمات

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

تستهدف 100 مليون جنيه إيرادات سنويا.. الأهلي يعلن حزمة مشروعات استثمارية

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

عرض كورونا.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

فى ذكرى ميلاد صانع ثورة ليفربول الحديثة.. تعرف على أشهر كذبة بتاريخ يورجن كلوب

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

ويحدد موقف جميع المعارين..فايلر يطالب بتجديد إعارة صلاح محسن وياسر ريان

لدعم صفوف الزمالك.. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

تقرير سويسري يكشف عرضا أوروبيا يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام