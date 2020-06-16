حسم المسابقات واللائحة.. انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. صور

انطلق اجتماع مسئولى اتحاد كرة القدم منذ قليل بعدد من رؤساء أندية دوري القسم الثانى، لبحث عدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة.



وشهدت اجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية القسم الثانى حضور جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسها عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وجمال محمد على نائب رئيس الجبلاية والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.



وقرر اتحاد الكرة إقامة اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع" على مدار 3 أيام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس لحسم مصير جميع الملفات الشائكة.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 20 يوليو القادم.