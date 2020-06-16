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ثقافة

على قناة الثقافة.. مسرحية المغفلة مساء الخميس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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طارق موسى
يقدم البيت الفني للمسرح  الخميس المقبل الموافق ١٨ يونيو الجاري، عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، ومن إخراج سامح بسيوني ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، يسبق العرض تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري، ويعقِّب على العرض الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبد العزيز. 

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته الكبيرة بالاقبال على مشاهدة عروض مبادرة " اضحك - فكر - أعرف " ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي بدأت بعرض "أبو عطسة جنان " من إخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح  بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم مسرحيتها و نصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة  ما بين ٢٠ لـ ٥٠ دقيقة. 

عرض " المغفلة" عن قصة " المغفلة" لأنطون تشيكوف ، فكرة سامح بسيوني ، سامح عثمان ، و من بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان و أشعار محمد مصطفى ، ديكور و أزياء سماح مصطفى ، من إخراج سامح بسيوني.
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