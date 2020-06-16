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محافظات

مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات التي توليها المحافظة اهتمامًا خاصًا لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض أسيوط خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة واعتماده كأيقونة حج إلى مصر ليشمل 25 محطة من بينها محطتان بأسيوط هما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بمركز القوصية مؤكدًا أن إحياء مسار العائلة المقدسة يعد بمثابة تنمية حضارية ويساهم في الحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية بعيدة وقادمة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات التي تحظى بإهتمام بالغ من القيادة السياسية الدولة حيث يعتبر مشروعًا قوميًا يمكن من خلاله النهوض بقطاع السياحة ويحمل خير لمصر واقتصادها القومي لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية النهوض بمسار الرحلة والمواقع الأثرية.

كان اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة قد استقبل المهندس عادل الجندي رئيس اللجنة التنسيقية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة وذلك لبحث تنفيذ إجراءات عمليات إتمام البنية التحتية لمحطتي رحلة مسار العائلة المقدسة بأسيوط وتم الاتفاق على الأماكن التي سيتم تطويرها بالشكل الحضاري الملائم للبيئة لإظهار مسار النقطتين بنطاق المحافظة على الوجه الأمثل الذي يليق بها كعاصمة للصعيد.

من جانبه أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إن زيارة رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة للمحافظة لمعاينة المناطق التي تمثل محطات رئيسية لرحلة العائلة المقدسة في نطاق أسيوط وذلك للوقوف على آلية تشغيلها ودراسة احتياجات المنطقة من الخدمات السياحية والمرافق اللازمة وتأهيلها لاستقبال الأفواج السياحية خاصة بعد اعتماد وزارة التنمية مبلغ 4 ملايين جنيه لاكمال البنية التحتية بهذه المناطق بعد عدة جلسات تنسيقية بالوزارة لتشغيل مسار رحلة العائلة المقدسة لافتا إنه تم زيارة عدة طرق بالمسار ودير السيدة العذراء بدرنكه الذي يوجد به كنيسة المغارة التى تعتبر من أقدم الكنائس على مستوى العالم والتى مكثت فيها العائلة المقدسة بضع أيام يصل أعداد زوارها إلى 4 ملايين زائر سنويًا من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات على مستوى العالم مشيرًا إلى التعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لتطوير المسار لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والزائرين.
مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية
مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية
مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية
مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية
مسار العائلة المقدسة.. أسيوط تبحث إحياء البنية التحتية بنقطتي درنكة والقوصية
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