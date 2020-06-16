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أخبار العالم

أفريقيا تتخطى عتبة الربع مليون إصابة بـ فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:27 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ   فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 251,866 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  6,769 حالة وفاة وتعافى 114,308 حالة من   فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية قالو إن أصل العدوى الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت غير مؤكد أو واضح بعد، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الثلاثاء.

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أوضح المسؤولون في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر افتراضي، أن أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات في بكين غير واضحة بعد، مؤكدين أن الادعاء بأن واردات من السلمون أو تعبئته قد تكون السبب مجرد "افتراض" لا يحظى بالأولوية بين عدد من الافتراضات الأخرى.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة العالمية، إن المنظمة تتابع عن كثب هذا التفشي المقلق، وأنها على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الصينية.

 ألمح إلى "احتمال" أن تكون الأغلفة أو السطوح نقلت العدوى، في تناغم غير مباشر مع تعليقات سابقة لخبراء قالوا إن أسماك السلمون نفسها من غير المرجح أن تحمل المرض، وإن أي انتقال للعدوى له صلة بالسلمون قد يكون نتيجة تلوث ما لسطح معين.

أتى ذلك، بعد أن سجلت بكين ارتفاعا مفاجئا في عدد الإصابات ارتبطت بأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في آسيا.

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