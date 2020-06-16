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أخبار العالم

الإمارات تسجل 346 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 42982 حالة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:23 م
الإمارات تسجل 346
الإمارات تسجل 346 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 42982 حالة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 

وقالت الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ووصل بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 42982 حالة. 

وأعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة مصابين اثنين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 293 حالة. 

وأكدت الوزارة شفاء 732 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ووصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 28,861 حالة.
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