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حوادث

80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:39 م
سجائر مهربة
سجائر مهربة
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ابراهيم مصطفى
قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان  بتنفيذ حملة مكبرة على عدد من  متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة‏.

أسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط  80 الف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم  ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، وردت  معلومات  لـ هيئة الرقابة الإدارية  تفيد محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها إلى داخل البلاد ، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعة المستندات ان المثبت بمشمول الرساله انها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع اسماك،  وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار إليها.

اسفر الفحص عن ضبط عدد من الاصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن٢٠ جهاز لاسلكي ماركة ( BDFX ) بالشاحن، و٨ جهاز استقبال اشارة لاسلكي بالريموت، و ٢٣ شاحن بمخرج  USBخاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، و٢٠ سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة .

تم تحرير محاضر جرد الأصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة انضباط الأسواق ، وبناءا علي المعلومات الواردة والتي تشير الى قيام بعض من متعهدي وموزعي السجائر بافتعال أزمة في توفيرها والإمساك عن بيعها
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعى السجائر بالقاهرة والجيزة
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