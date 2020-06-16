AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هنيدي برفقة منة شلبي من كواليس النمس والإنس.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة من كواليس فيلم "النمس والأنس عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر من خلالها مع الفنانة منة شلبي التي تشارك فى بطولة العمل.


الفيلم من  بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.


وكان قد هاجم أحد رواد السوشيال ميديا الفنان محمد هنيدي بسبب تويتة يهاجم فيها "هنيدي" الكويتيين.



وخرج الفنان محمد هنيدي ونفى علاقته بما كُتب وأن الحساب الناشر للتويتة مزيف.



وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على الشخص الذي هاجمه :"التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي.




محمد هنيدي برفقة منة شلبي من كواليس النمس والإنس.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا نانا يا طاطا .. شاهد أحمد السقا يتحدى محمد هنيدي

"كنز مأمون المأذون" مسلسل إذاعي لـ محمد هنيدي في رمضان

هو إحنا في حضانة.. محمد هنيدي: لم أنتقد محمد عادل إمام

محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

محمد هنيدى يمازح يوسف الشريف بسبب النهاية.. والفنانون يردون

هنيدى يمازح متابعيه بسبب الحر.. وعمرو عبد الجليل يعلق

ترشيحاتنا

صراع القطبين.. يحيى الدرع: كورونا عطل احترافي فى أوروبا.. مشوفتش غير كل خير من الزمالك.. وهذا موقفي من الأهلي.. حوار

أثار رعبا في نفوس السعوديين.. ما قصة صاحب الجلباب الأسود في الباحة؟

دوامة غامضة فوق المحيط الهادي.. تفاصيل

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

بملابس البحر .. ريهام أيمن تستمتع بالصيف في حمام سباحة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

AdvertisementS

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل