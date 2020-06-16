محمد هنيدي برفقة منة شلبي من كواليس النمس والإنس.. شاهد

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة من كواليس فيلم "النمس والأنس عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر من خلالها مع الفنانة منة شلبي التي تشارك فى بطولة العمل.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكان قد هاجم أحد رواد السوشيال ميديا الفنان محمد هنيدي بسبب تويتة يهاجم فيها "هنيدي" الكويتيين.

وخرج الفنان محمد هنيدي ونفى علاقته بما كُتب وأن الحساب الناشر للتويتة مزيف.

وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على الشخص الذي هاجمه :"التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي.