أخبار التعليم .. ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات.. جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها.. صور252 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفنيمدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعةلمتابعة استعدادات الامتحانات.. رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري بعمداء الكليات أون لاينبعد تخوفات الفرق من امتحانات نهاية الفصل الدراسي.. هذه مقترحات الطلاب للوقاية من كورونا داخل اللجاناستمرار أعمال التعقيم والتطهير للجان واستراحات الثانوية العامة بمطروحتعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الثانوية الأزهرية3.5 مليون جنيه للمشروعات البحثية بعلوم سوهاج من أكاديمية البحث العلميإنقاذ حياة طفل يعاني من نزيف بسبب وحمة بالمخ داخل المستشفى التعليمى بطنطاننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات