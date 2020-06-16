AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبار التعليم .. ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات.. جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:11 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
Advertisements
قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.


وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:




















Advertisements

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت.. رولا سعد تثير الجدل بإطلالة جريئة

دوامة غامضة فوق المحيط الهادي.. تفاصيل

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

71 شهيدا بسبب كورونا.. جيش مصر الأبيض يودع 3 أعضاء جدد

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

AdvertisementS

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل