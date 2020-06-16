بـ كمامة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يمارسان رياضة ركوب دراجات





وظهر الثنائي الشهير وهما مرتديان ملابس رياضية مع الكمامة ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





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كان حفل زفاف وعقد قران الثاني أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.



