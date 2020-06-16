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فن

بـ كمامة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يمارسان رياضة ركوب دراجات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
صدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي جاستين بيبر مع زوجته عارضة الازياء الامريكية هايلي بالدوين اثناء ممارستهما رياضة ركوب الدراجات. 

وظهر الثنائي الشهير وهما مرتديان ملابس رياضية مع الكمامة ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. 

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كان حفل زفاف وعقد قران الثاني أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.

‎يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا في شهر سبتمبر من عام 2019، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

بـ كمامة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يمارسان رياضة ركوب دراجات
بـ كمامة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يمارسان رياضة ركوب دراجات
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