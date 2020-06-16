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محافظات

معهد القلب بسوهاج يحتفل بخروج 3 متعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:46 م
معهد القلب بسوهاج
معهد القلب بسوهاج يحتفل بخروج 3 متعافين
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خالد رياض
ذكرت مديرية الصحة بسوهاج في بيان صادر لها اليوم، ان أحتفل معهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، أحد المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم بتعافى أول 3 حالات من نزلاء المعهد لسيدتين وفنى تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج.

واشار البيان الي ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 221 حالة تعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.


وكانت مديرية الصحة قد أعلنت في بداية الشهر الجاري ان معهد القلب استقبل أول حالة مصابة بكورونا يجرى عزلها في مستشفى معهد القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة عقب تخصيصه كمستشفى عزل لحالات كورونا.


وذكر البيان، أن وكيل وزارة الصحة تواجد داخل المعهد برفقة الأطباء، لاستقبال أول حالة عزل في المعهد مصابة بكورونا، بهدف التأكد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المخصص في ذلك الشأن.


وأكد البيان أن الهدف من زيارة وكيل الوزارة إرسال رسالة دعم للأطباء والتمريض، وكل أعضاء الفريق الطبي، عن طريق التواجد معهم، مشيرا إلى أنه تأكد من وجود كل المستلزمات الوقائية للفريق الطبي.

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