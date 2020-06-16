انتهاك للسيادة.. الجيش العراقي: 18 طائرة تركية اخترقت أجواء البلاد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أن القضف التركي على البلاد يعد تصرفا استفزازيا، مؤكدا أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط.





وأضاف المتحدث باسم الجيش العراقي أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة، يجب عدم تكرره.





وكان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي أدان بأشد العبارات العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها تركيا في شمال العراق، مُطالبا أنقرة بإيقاف عملياتها العسكرية أحادية الجانب.

وأكد السُلمي أن هذه الأعمال تُعد تعديًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارت مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.



