عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يطالب بتكثيف حملات تطهير المدارس قبل الامتحانات.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.





شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس بصفة دورية، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع المحيطة بها، بالإضافة إلى التفاعل مع غرفة العمليات بالمحافظة، والمتابعة اللحظية مع أوقات بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.





كما وجَّه محافظ كفرالشيخ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، ومنع التجمعات، مؤكدًا علي استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت، و تفعيل النقط الحدودية بكافة مراكز ومدن المحافظة.





قال محافظ كفرالشيخ، إنه لابد من تكاتف كافة الجهات جنبًا إلى جنب من " صحة، طب بيطري، شباب ورياضة، المجتمع المدني "، ومشاركة جميع أجهزة المركز لدعم المنظومة الصحية.





وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





أكد محافظ كفرالشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



