بـ هوت شورت.. رولا سعد تثير الجدل بإطلالة جريئة





نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.



واثارت رولا سعد، الجدل بإطلالة جريئة مرتدية هوت شورت باللون البرتقالى الفاتح، وبدى كت مكشوف البطن والكتفين،ونسقت مع هذه الاطلالة نظارة شمس انيقه.



وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.





