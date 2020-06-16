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رياضة

فياريال يفوز على ريال مايوركا بهدف في الدوري الإسباني.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:52 م
فياريال
فياريال
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق فياريال من الفوز على منافسه ريال مايوركا بهدف دون رد في  المباراة التي جمعتهما على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل كارلوس باركا هدف فياريال في الدقيقة 16 من عمر المباراة واستمر شوط المباراة الأول دون تسجيل أهداف أخرى.

شهد شوط المباراة الأول ٥ بطاقات صفراء، ٣ لصالح فياريال و2 لريال مايوركا.



تلقى البيرتو مورينو، ومانو تريغروس، باو توريس بطاقات صفراء لفريق فياريال، والكسندر سيدلار، وفران غاميز بطاقتان لريال مايوركا.

ولم يستطع أي من الفريقين تسجيل أهداف في شوط المباراة الثاني، ولكن زادت البطاقات الصفراء في ريال مايوركا الى اربع بطاقات، اليكس فيباس وانطونيو بايرو تلقوا بطاقتين. 

ويرتفع رصيد فريق فياريال إلى ٤٤ نقطة واحتل المركز السابع، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الـ ١٨ برصيد ٢٥ نقطة. 
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