تمثال لقاسم سليماني يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات الإيرانية تتحرك

سادت موجة من السخرية مواقع التواصل الاجتماعية بسبب تمثال لقائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، في مسقط رأسه بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان الإيرانية.





وتم نصب التمثال في ساحة بالمدينة أعيد تسميتها على اسم سليماني، فيما أثار جدلا واسعا بين الإيرانيين بسبب قباحته وسوء تنفيذه.





وقتل قاسم سليماني في مطلع العام الجاري، بواسطة غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفته أثناء خروجه من مطار بغداد برفقة عدد من قادة الحشد الشعبي العراقي.





وطرح الإيرانيون تساؤلات عدة حول الجهة المنفذة للتمثال القبيح وتكلفته المالية في ظل الظروف التي يعيشها المواطن الإيراني.





وردا على السخرية والانتقادات، وعد عمدة مدينة جيروفت، نعمت الله حسين زادة، بتعديل تمثال قاسم سليماني في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن سينقل كافة الانتقادات إلى الجهة المنفذة.





وسبق لتمثال أيضا لقاسم سليماني أن أثار انتقادات واسعة في لبنان، بعدما تم نصبه في منطقة مارون الرأس الجنوبية.





ويظهر التمثال الخشبي سليماني وهو يشير بإصبعه نحو الحدود اللبنانية الإسرائيلية وخلفه العلم الفلسطيني.



