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أخبار العالم

رغم توقف خدماتها .. اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة سياحية في اليابان .. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:01 ص
اندلاع حريق ضخم بأكبر
اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة سياحية في اليابان
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شيماء مصطفى
أعلن حرس السواحل الياباني، أن حريقا ضخما اندلع بأكبر السفن السياحية في البلاد، برغم توقف خدماتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "ديلي ستار"، أظهر مقطع فيديو، النيران والدخان وهو يتصاعد من السفينة التي كانت ترسو في مدينة يوكوهاما الساحلية اليابانية.

وقال المقر الإقليمي لخفر السواحل في البلاد، إنه تلقى تقريرًا من أحد أفراد طاقم السفينة في حوالي الساعة الواحدة مساءً بالتوقيت المحلي، يستغيث ويقول إنهم يحاولون إطفاء النيران.

ولفتت التقارير إلى أن السفينة قد تم وقف خدماتها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت شركة النقل اليابانية "نيبون يوسن كيه كيه" أن الحريق شب في الطابق العلوي المستخدم لتخزين المواد، لكن تمكنت فرق الطوارئ من إخماد الحريق في النهاية.

وأكدت التقارير اليابانية أنه لم يكن هناك ركاب على متن السفينة في ذلك الوقت ولم يصب أحد.
رغم توقف خدماتها .. اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة سياحية في اليابان .. شاهد
رغم توقف خدماتها .. اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة سياحية في اليابان .. شاهد
رغم توقف خدماتها .. اندلاع حريق ضخم بأكبر سفينة سياحية في اليابان .. شاهد
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