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اقتصاد

صندوق النقد العربي والمصارف المركزية يناقشون إلحاق البنوك في منصة «بنى»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:56 ص
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
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وكالات
نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من البنك المركزي التونسي وبنك الجزائر وبنك المغرب والبنك المركزي الموريتاني ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في دول المغرب العربي في منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بمشاركة كبار المسؤولين من جميع البنوك العاملة في الدول الأربع.

وناقشت ورشة العمل عملية إلحاق البنوك العاملة في دول المغرب العربي بمنصة "بنى" وخطة العمل المقترحة، وتطرقت الى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

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وتخلل الورشة عرض قدمه البنك المركزي التونسي بالنيابة عن البنوك المركزية لدول المغرب العربي، استعرض أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين للمغرب العربي.

وتم التطرق إلى الفرص التي تقدمها منصة "بنى" للبنوك في دول المغرب العربي في تقديم خدمات للدفع تربط الدول العربية بالقارة الافريقية.

وتأتي الورشة بعد عقد أكثر من 10 ورش عمل على مستوى المنطقة العربية تخللها مشاركة واسعة من البنوك التجارية العاملة في دول المغرب العربي التي أبدت اهتماما متناميا في المشاركة ضمن مجموعة المستخدمين الأوائل في المنصة.. كما تعتبر هذه الورشة الرابعة من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.

وأعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن امتنانه لأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع على دعمهم المتواصل لمشروع المقاصة العربية وتعاون الزملاء لديهم في التحضير للورشة وتسريع إلحاق البنوك.
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