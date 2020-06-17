واشنطن تدعم التسوية السلمية للنزاع بين الهند والصين

قال مسئول بالولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده تدعم حل النزاع الحدودي بين الهند والصين بالطرق السلمية.





وأوضح مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية ، لوكالة "تاس" الروسية، أن واشنطن تتابع عن كثب تطور الوضع بين القوات الهندية والصينية على طول خط السيطرة الفعلية.





وأضاف: "لقد عبَّرت كل من الهند والصين ، عن تطلعهما لخفض التصعيد، ونحن ندعم تسوية الوضع الراهن بالطرق السلمية".





وأعلن الجيش الهندي عن مقتل 20 من جنوده في اشتباك مسلح مع عسكريين صينيين في ولاية لداخ الهندية على الحدود مع الصين.





يُذكر أن التوتر بين الهند والصين تجدد بعد سلسلة من الاشتباكات بالأيدي، بمشاركة نحو 250 جنديًا صينيًا وهنديًا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص من كلا الجانبين.



