AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تدعم التسوية السلمية للنزاع بين الهند والصين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:47 ص
واشنطن تدعم التسوية
واشنطن تدعم التسوية السلمية للنزاع بين الهند والصينن
Advertisements
قسم الخارجي
قال مسئول بالولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده تدعم حل النزاع الحدودي بين الهند والصين بالطرق السلمية.

وأوضح مصدر بوزارة  الخارجية الأمريكية، لوكالة "تاس" الروسية، أن واشنطن تتابع عن كثب تطور الوضع بين القوات الهندية والصينية على طول خط السيطرة الفعلية.

وأضاف: "لقد عبَّرت كل من الهند والصين، عن تطلعهما لخفض التصعيد، ونحن ندعم تسوية الوضع الراهن بالطرق السلمية".

وأعلن الجيش الهندي عن مقتل 20 من جنوده في اشتباك مسلح مع عسكريين صينيين في ولاية لداخ الهندية على الحدود مع الصين. 

يُذكر أن التوتر بين الهند والصين تجدد بعد سلسلة من الاشتباكات بالأيدي، بمشاركة نحو 250 جنديًا صينيًا وهنديًا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص من كلا الجانبين.

من جهته، طالب الجيش الصيني من الهند وقف كل التعديات والاستفزازات ضد الصين على الحدود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تتهم الهند بعرقلة دوريات على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير

الجيش الصيني: نطالب الهند بوقف كل التعديات والاستفزازات على الحدود

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

ارتفاع عدد قتلى الجيش الهندي إلى 20 بعد مواجهات مع الصين

ترشيحاتنا

نطيت بالكعب من فوق العربية إزاي؟.. ميريهان حسين تستعيد ذكرياتها بفيديو من ستار أكاديمي.. فيديو

وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط

حامل أسرار مادورو وأردوغان.. ما الذي تخشاه تركيا من اعتقال رجل أعمال كولومبي لبناني؟

وائل جمعة: خطة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة

أخبار التوك شو| الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. ومحمد صلاح يوفر 15 أسطوانة أكسجين للأهالي

لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو