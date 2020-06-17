مايكروسوفت تطلق هاتف Surface Duo القابل للطي فى هذا التاريخ.. تفاصيل

تستعد شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية الرائدة فى مجال التكنولوجيا لإطلاق جهازها اللوحي مزدوج الشاشة Surface Duo مبكرًا عن ميعاده الأصلي، فى شهر يوليو القادم.





وبحسب موقع "Gsmarena" التقني، كشفت تسريبات جديدة عن موعد إعلان هاتف مايكروسوفت القادم Surface Duo الذي يأتي بتصميم فريد بشاشة مزدوجة مع مفصل بزاوية 360 درجة، لينافس بقوة هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 ذات الشاشة القابلة للطي.





وأشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف مايكروسوفت Surface Duo ، يحتوي على شاشتين بقياس 5.6 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة 1800×1350 بكسل ، ويبلغ سمك الجهاز 4.8 ميلليمتر عند فتحه.





وسيمتلك هاتف مايكروسوفت Surface Duo بمعالج من نوع Snapdragon 855، مع سعة تخزين داخلية بحجم 64 أو 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، وكاميرا أمامية أحادية العدسة أعلى الشاشة اليمنى بدقة 11 ميجابكسل.





ويأتي جهاز Surface Duo اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 10 بدلًا من نظام "ويندوز فون"، ببطارية سعة 3460 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C.



