إعلام هندي: مقتل وإصابة 43 من جيش الصين خلال الاشتباك على الحدود





ونقلت وكالة "ANI" الهندية عن مصادر عسكرية قولها إن خسائر الجيش الصيني جراء المواجهات على الحدود مع الهند بلغت 43 جنديا ما بين قتيل وجريح.





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وذكرت الوكالة الهندية نقلا عن مصدرها أن تقييم أعداد الضحايا استند إلى عدد الجنود الذين تم نقلهم من موقع المواجهة على النقالات وبعد ذلك بواسطة سيارات الإسعاف.





فيما لم تشر بيانات الجيش الصيني إلى عدد الخسائر بين جنوده مؤكدا وقوع إصابات، بينما أعلنت الهند فقدان 20 من عسكرييها في اشتباك مسلح مع جنود صينيين في ولاية لداخ الهندية على الحدود مع الصين.





يذكر أن التوتر بين الهند والصين تجدد بعد سلسلة من الاشتباكات بالأيدي، بمشاركة نحو 250 جنديا صينيا وهنديا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص من كلا الجانبين.





من جهته، طالب الجيش الصيني من الهند وقف كل التعديات والاستفزازات ضد الصين على الحدود.



