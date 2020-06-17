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مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين حول كورونا تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:25 ص
صحف ومجلات
صحف ومجلات
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء. 

"صدى البلد":

السيسي والعاهل البحريني يبحثان جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد 

الأهرام 

وزير المالية : الجنيه صمد أمام متغيرات قاسية ولولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستصل   لـ  83% 

الوطن 

وزير التعليم يهدى طلاب الثانوية العامة مراجعات نهائية مجانأ على الإنترنت. 

مصراوى 

الأسبوع المقبل .. بدء الحجز الإلكترونى لشقق دار مصر بالأسبقية . 

مبتدا

التموين : يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد البطاقة إلكترونيأ ..


برنامج "صباح البلد" يناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا. 

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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