كورونا يغير ملامح سوق العمل.. وخبراء يكشفون عن وظائف المستقبل وكيفية التأهيل لها

مع سرعة انتشار وباء كورونا، لاحظنا أن هناك العديد من الموظفين حول العالم فقدوا وظائفهم وشركات عملاقة لها اسم وتاريخ أغلقت أبوابها.





وفي ظل حالات الحظر الشامل، لوحظ أن هناك شركات طلبت موظفين بأعداد كبيرة، فعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أن الطلب زاد على الأطباء والصيادلة والعاملين والمطورين للأبحاث.





وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الأمر لم يتوقف على هذا فقط، بل زاد الطلب على كل المتعاملين عن بعد وعن طريق الإنترنت مستخدمي الحاسب الآلي .









وأشارت إلى أهمية كل من لدية حرفة يدوية ومهنة تتعلق بخدمة فئات الجمهور في توفير احتياج وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "فضلا عن مطوري البرامج والتطبيقات الإلكترونية والعاملين في توصيل الطلبات للمنازل، وكذلك العاملون في تنظيم اللقاءات والمحاضرات عن بعد وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد".وأشارت إلى أهمية كل من لدية حرفة يدوية ومهنة تتعلق بخدمة فئات الجمهور في توفير احتياج سوق العمل





وشددت على ضرورة دراسة سوق العمل أثناء كورونا لأنه سيفيد في تحديد احتياج سوق العمل، قائلة: "بعد كورونا ستندثر أعمال وتستحدث أعمال أخرى".





وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "برغم خسائر التي تسببت فيها كورونا إلا أن هناك قطاعات استفادت منها كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الدواء والتعلم عن بعد".





ولفتت إلى ضرورة تعليم وتدريب الشباب على القطاعات التي ستحقق معدلات توظيف عالية باستخدام أساليب تعليمية تتوافق مع سوق العمل، وهذا الفكر سيكون فارقا في مستقبل الدول.



