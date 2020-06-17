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أخبار العالم

روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:02 ص
روسيا تسجل 194 وفاة
روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت السلطات أنها سجلت 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعكست الحصيلة اليومية، التراجع الذي تشهده الإصابات في روسيا يوميا، إذا سجلت أمس 8248 إصابة.

وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية لإصابات روسيا 553301 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 7478 حالة.

وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل العاصمة موسكو، 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك وصل إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في موسكو إلى 3434 شخصا.
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