AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في 24 ساعة.. البحرين تسجل 540 إصابة جديدة و599 حالة شفاء من فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:28 ص
البحرين تسجل 540
البحرين تسجل 540 إصابة جديدة و599 حالة شفاء من فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، سجلت وزارة الصحة 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات القائمة 5640 حالة.

وأوضحت الصحة البحرينية أن الإصابات الجديدة تضم  349 حالة لعمالة وافدة، و 187 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة البحرينية أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 وصل إلى 13866، بعد شفاء 599 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 133 حالة، منها 27 حالة تحت العناية، في حين أن 5613 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5640 حالة قائمة.

وقد سجلت الصحة البحرينية امس، الثلاثاء، حالة وفاة جديدة لمواطنة ثمانينية، وبذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 47 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في البحرين تتجاوز الـ 10 آلاف

ارتفاع عدد الوفيات.. البحرين تسجل 468 إصابة جديدة بـ كورونا

البحرين تسجل 444 إصابة كورونا جديدة وشفاء 288 حالة

البحرين تسجل 317 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

البحرين تسجل 469 إصابة جديدة بـ كورونا.. والوفيات تصل لـ 47 حالة

ترشيحاتنا

بعد إثارتها للجدل بصور مثيرة.. أغرب إطلالات لينا احمد الفيشاوي على إنستجرام..شاهد

في ذكرى وفاته.. دعاء الشيخ الشعراوي لفك السحر من 33 كلمة

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

مصاب بالسكري..أصغر عريس بالجوف السعودية يكشف سنة الحقيقي

قاتل الأطفال.. تسجيل أول إصابة بمرض كاواساكي بالجزائر

القاهرة فى أمان.. خبير أوبئة: الدلتا والصعيد معرضتان للموجة الثانية من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته