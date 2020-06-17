في 24 ساعة.. البحرين تسجل 540 إصابة جديدة و599 حالة شفاء من فيروس كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، سجلت وزارة الصحة 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات القائمة 5640 حالة.





وأوضحت الصحة البحرينية أن الإصابات الجديدة تضم 349 حالة لعمالة وافدة، و 187 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج.





وأضافت الوزارة البحرينية أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 وصل إلى 13866، بعد شفاء 599 حالة جديدة.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 133 حالة، منها 27 حالة تحت العناية، في حين أن 5613 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5640 حالة قائمة.



