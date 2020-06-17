مباحث مدينة نصر تضبط مخزن سلاح ومخدرات بعزبة الهجانة

قام عاطل بتحويل مسكنه بعزبة الهجانة بمدينة نصر إلى مخزن سلاح ومخدرات للاتجار فيهم ، الا أن رجال أمن القاهرة تمكنوا من مداهمة الشقة وضبطه وبحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من مخدر الحشيش ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .





فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قيام (عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على (4 فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار- 9 أسلحة بيضاء " مطواة، كتر"- كمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جرام- مبلغ مالى).





بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسيارة لتسهيل تنقلاته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .