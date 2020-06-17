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فن

أنا بخير.. نسرين طافش تطمئن جمهورها بفيديو جديد علي التيك توك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:51 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، بفيديو  جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات تيك توك.

وظهرت نسرين طافش، من منزلها في حالة استرخاء وهي تستمع لإحدى حلقات المذيع أسامة منير وكتبت معلقة علي الفيديو: انا بخير 

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي:

- قمر يا نسرين ، جميلة جدا ، دايما بخير يا احلي نسرين 

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يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية.

وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.
@nesreentafesh

أنا بخير 💕

♬ sonido original - hatatgarcia
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