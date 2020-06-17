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أخبار البلد

في رسالة لرئيس الوزراء.. نقابة الصيادلة تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى يوليو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:46 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمد غالي
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى وقتها المحدد لها فى شهر يوليو المقبل نظرا لما يسببه من زيادة فى تفشى عدوى فيروس كورونا، واعمالا بمبدا السلامة أولا ومبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأكدت النقابة فى خطابها على خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التى قد تمثل بؤرة انتشار الوباء فى صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، مما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحى والاقتصادى للدولة فى الوقت الراهن.
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