في رسالة لرئيس الوزراء.. نقابة الصيادلة تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى يوليو

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى وقتها المحدد لها فى شهر يوليو المقبل نظرا لما يسببه من زيادة فى تفشى عدوى فيروس كورونا، واعمالا بمبدا السلامة أولا ومبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.



