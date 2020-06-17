أول فنانة عراقية تصاب بفيروس كورونا.. مطالبات لرئيس الوزراء بالإشراف على حالتها

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر عن إصابة الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.





ونشرت ميس كمر صورة الفنانة فوزية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدى".





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ودعا الفنان العراقي عقيل الزيدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإشراف على حالة الفنانة فوزية حسن الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.



