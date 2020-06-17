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أخبار العالم

منقذ الأرواح ورخيص.. 6 معلومات عن عقار ديكساميثازون لـ علاج كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:40 م
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
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شيماء مصطفى
في الوقت الذي يكافح العالم من أجل الوصول إلى علاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت بريطانيا عن التوصل لدواء رخيص الثمن، يمكنه تقليل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث لمصابي كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة وقلة التنفس.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار ديكساميثازون في معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت المنظمة في بيان لها أنها ترحب بتجارب المملكة المتحدة التي تظهر أن ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، مصنفة إياه على أنه "اختراق علمي".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالتجارب التي توصل فيها علماء جامعة أوكسفورد الخاصة بعلاج ديكساميثازون، مؤكدا أن لدى بريطانيا كمية من عقار ديكساميثازون تكفي للتعامل مع أي موجة ثانية لانتشار وباء كورونا.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن عقار ديكساميثازون الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

1-يعتبر  عقار ديكساميثازون من عائلة الستيرويد، وهو أول علاج نجح في خفض معدل الوفيات بين مرضى كوفيد–19 الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي أو أسطوانات الأكسجين بواقع الثلث.

2- عقار ديكساميثازون غير مكلف نهائيا فهو رخيص الثمن، ومتاح في جميع أنحاء العالم ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة.

3- قال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، إن ديكساميثازون هو أول دواء يُظهر تحسنا في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كوفيد-19. وهذه نتيجة جيدة جدا.

4- ينتمي الدواء لعائلة الستيرويد والتي تقلل الالتهاب الذي يؤثر على المناعة بشكل سلبي

5- نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام ديكساميثازون في وقت مبكر من الإصابة، لأنه من الممكن أن يبطئ سرعة الشفاء، لذلك فهو يجب أن يقدم للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة الخطورة وصعوبة في التنفس.

6- أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن أن بريطانيا تمتلك 240 ألف جرعة من عقار ديكساميثازون، الذي يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.
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