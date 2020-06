كتاب لن يحبه ترامب.. لماذا تسعى الإدارة الأمريكية لوقف نشر مذكرات بولتون؟

رفعت الإدارة الأمريكية أمس دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية لوقف نشر كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون "The Room Where It Happened"، الذي يروي فيه مذكراته والوقائع التي عايشها إبان عمله في البيت الأبيض كمستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي.