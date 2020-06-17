كاشفة أسراره.. ترامب يعتزم مقاضاة ابنة شقيقه

يتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقاضاة ابنة شقيقه، ماري ترامب بعد أن أعلنت عن خطتها لنشر مذكرات تكشف فيها عن أسرار مثيرة وغير مرغوبة عن عائلتها.





ووفقًا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي، يبحث ترامب الآن في الإجراءات القانونية لمقاضاة ابنة أخيه، وسط تقارير تفيد بتوقيعها اتفاقا في عام 2001 لعدم إفشاء أسرار والتحدث عن علاقتهما.





وكانت ماري ترامب، ابنة فريد ترامب جونيور، أعلنت أنها ستصدر كتابا بعنوان "كثيرًا جدًا ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم" في 28 يوليو المقبل.





ويعد هذا الكتاب الأول الذي تنشره أحد أفراد عائلة الرئيس الأمريكي، حيث تتناول فيه كيف أرسلت ماري لصحيفة "نيويورك تايمز" وثائق سرية عن الشؤون المالية الشخصية لجدها وترامب..





وسيعرض الكتاب المكون من 240 صفحة، تفاصيل الأحداث التي شاهدتها عندما كانت طفلة أثناء قضاء الوقت في منزل جدها في حي كوينز في نيويورك، حيث نشأ عمها وأشقائه الأربعة.



