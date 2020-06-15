كتاب يخشى ترامب من انتشاره.. الرئيس الأمريكي يتحرك قضائيا لمنع بولتون من نشر مذكراته

يثير اقتراب صدور كتاب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، غضب الرئيس دونالد ترامب لدرجة أنه ينوي رفع دعوى قضائية لمنع "صقره" السابق، من فضح أسرار ما يدور في البيت الأبيض





"ذا رووم وير إت هابند" هو الاسم الذي اختير لمذكرات بولتون، ثالث مستشار للأمن القومي الأمريكي في عهد ترامب، وكان من المقرر أن ينشر الكتاب في وقت سابق من هذا العام، لكن الأمر توقف بعدما قال البيت الأبيض إن الكتاب يحتوي على "معلومات سرية".





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قبل أسبوع واحد فقط من طرح الكتاب المنتظر لبولتون، تخطط إدارة ترامب لرفع دعوى قضائية في محكمة فيدرالية لإصدار أمر قضائي يمنع نشر الكتاب في شكله الحالي، حسبما ذكرت شبكة "اي بي سي" نيوز نقلا عن مصادرها.





وقالت مصادر للشبكة الأمريكية، إنه من المتوقع رفع الدعوى في الأيام المقبلة وقد تأتي في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن بعض التفاصيل لا تزال قيد العمل.





في وصف للكتاب المنتظر صدوره يوم 23 يونيو، تقول دار نشر سايمون اند شوستر ناشر المذكرات في الوصف "ما رآه بولتون كان مدهشا "إعادة انتخاب الرئيس هو الشيئ الوحيد الذي يهم.. حتى أدى ذلك لتعريض الأمة للخطر أو إضعافها".





وبحسب ما ورد في التقارير المنشورة عن الكتاب، يكشف بولتون تفاصيل تجاوزات لترامب في سياساته الخارجية، قد تستوجب المسائلة القانونية.





ويوثق بولتون خلال مذكراته مخالفات ارتكبها ترامب وضغوط مارسها على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، وهي القضية التي أدت إلى اتهامه ومحاكمته في الكونجرس.





ورغم إصرار بولتون بشكل مثير على إصدار مذكراته في المستقبل القريب، لكنه يضع أسئلة حول سبب تعاونه مع مجلس النواب الأمريكي والإدلاء بشهادته بشأن ضغوط ترامب على أوكرانيا.



