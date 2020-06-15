ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة

قال ا لرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي لإصلاح الشرطة، غدا الثلاثاء، وسط احتجاجات في مختلف الولايات الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي ذي الأصول الافريقية على يد الشرطة.









وأوضح ترامب للصحفيين أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة ويعقد مؤتمرا صحفيا بشأن هذا الأمر يوم الثلاثاء، دون كشف مزيد من التفاصيل.









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ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن إصلاح الشرطة، عقب مقتل مواطنين من اصول افريقية على يد شرطة منيابوليس، والآخر على يد شرطة مدينة أتلانتا وهو رايشارد بروكس.









وأدت الواقعة الثانية للشرطة ومقتل بروكس برصاص الأمن، إلى زيادة رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة وإقالة قائد من شرطة أتلانتا، واستقالة قائدتها على خلفية الحادث.









في سياق آخر، أعلن ترامب أن بلاده ستخفض قواتها في ألمانيا إلى 25 ألفا، مؤكدة بذلك تقارير عن أوامر لوزارة الدفاع بخفض تعداد القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا.







