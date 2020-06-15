ترامب: فيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا على الرجال أكثر من النساء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة له اليوم، الإثنين، أن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يشكل خطرا كبيرا على الرجال، مضيفا أن الرجال أقل احتمالا من النساء للحصول على الرعاية للمخاوف الصحية.





وتأتي الرسالة بمناسبة أسبوع صحة الرجل، الأسبوع الذي يسبق عيد الأب.





وقال ترامب في رسالته الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض "على مدى الأشهر العديدة الماضية، شكل فيروس كورونا خطرًا صحيًا كبيرًا على جميع الأمريكيين.. ولسوء الحظ، من غير المحتمل أن يزور الرجال أو يتشاورون مع مختص طبي عند مواجهة مشكلة أو قلق طبي، مما يزيد من فرص حدوث مضاعفات مع أي مرض، بما في ذلك فيروس كورونا، وذلك يمكن تجنبه مع بالكشف المبكر والعلاج".





وأضاف "بناءً على ذلك، من الأهمية بحال أن يقوم الرجال الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك ضيق التنفس، والسعال، والحمى، والأوجاع، والقشعريرة، بالاتصال فورًا بطبيبهم أو مقدم الرعاية الصحية.. والقيام بذلك سيضمن حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها والمساعدة. فعل ذلك في جزء منه من شأنه منع انتشار هذا المرض".





وتابع أن قانون مساعدة فيروس كورونا، الإغاثة، والأمن الاقتصادي (CARES) قد عزز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج لجميع الحالات الصحية، بما في ذلك الأمراض العقلية، بينما قلل أيضًا من احتمالية انتقال أمراض مثل فيروس كورونا من خلال توسيع تغطية الخدمات الصحية عن بُعد طوال مدة حالة الطوارئ الصحية العامة هذه".





تأتي هذه الرسالة الرئاسية في وقت كان ترامب يخطط فيه لتنظيم تجمع في تولسا، أوكلاهوما، على الرغم من المخاوف بشأن التباعد الاجتماعي، وعدم ارتدائه كمامة خلال الخطابات العامة والمؤتمرات الصحفية.



