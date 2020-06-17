



وأوضح، فارس، أن شهادة TSM، وسيلة مرجعية للارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها الى المستويات العالمية، ويتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير و تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي بالقرين بطاقة ٢٠ ألف م٣/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالصوفية و تلراك بطاقة ٢٠ ألف م٣/يوم.





وتابع، أن إجمالي المحطات الحاصلة علي شهادة TSM هي ١٨ محطة منهم ١٠ محطات مياه شرب و ٨ محطات معالجة صرف صحي.

أعلن اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من تأهيل وتطوير محطة مياه الزقازيق المرشحة و التي تعمل بطاقة ٩٥ ألف م٣ /يوم ومحطة مياه حجير المرشحة بطاقة ٢٩ ألف م٣/يوم، للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.