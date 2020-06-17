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ديني

مواقف خالدة.. ماذا فعل الشيخ الشعراوي عن فقده 50 ألف جنيه؟

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:07 م
الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي
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محمد صبري عبد الرحيم
تحل اليوم السابع عشر من شهر يونيو ذكرى وفاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة وفارس اللغة العربية، حيث حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، و«أسلوبه في التفسير» علامة بارزة في مسيرة الشيخ الشعراوي.

وترك الشيخ محمد متولي الشعراوي وراءه مكتبة إسلامية تعد ذخرًا لطلاب العلم في شتى أنحاء العالم، وما زال يتذكره المصريون ويجتمعون لسماع خواطره في تفسير القرآن الكريم بأسلوب ميسر يفهمه المتبحر في علوم الدين وغير المتخصصين في الوقت ذاته، رحم الله الإمام.


قال الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه كان متواجدًا في منزل الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله-، وأعطى الشيخ الراحل خادمه بالمنزل 50 ألف جنيه لوضعها بالداخل، فبعد ساعات احتاج الإمام للمبلغ، فقال للخادم احضر لي المبلغ من الداخل فإذا بالخادم لم يجده.

وأضاف «وهدان» في تصريح له، أن الإمام استدعى الخادم الآخر، فقال له: «ابحث عن المبلغ مع صديقك فلم يعثر عليه، فما كان من الإمام إلا أن استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ما أخذ الله إلا ليعطي».

وأكد أن من علامات قوة الإيمان أن يكون العبد على يقين من عطاء الله تعالى وتعويضه في الخسارة، فهذا تصرف شيخ الأئمة الشعراوي رحمه الله.




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