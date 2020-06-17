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رياضة

لحسم مصير الدوري.. علاء مقلد وإسماعيل يوسف ممثلا الزمالك فى اجتماع الجبلاية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:07 م
علاء مقلد و اسماعيل
علاء مقلد و اسماعيل يوسف
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يسري غازي
وصل اللواء علاء مقلد  واسماعيل يوسف اعضاء مجلس ادارة نادى الزمالك الى مقر إتحاد الكرة ممثلاةعن القلعة البيضاء لحضور اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى الممتاز.
 
كان المحاسب فايز عريبي رءيس نادي طنطا وصل إلى مقر الجبلاية أيضا لحضور الاجتماع رافضا الحديث عن رؤيته فى مصير الدورى عل ان يكون الحديث بوسائل الإعلام  عقب انتهاء الاجتماع. 


ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة اليوم الأربعاء، مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع  ب ١٢ من ممثلى أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص غدا الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الاجراءات الاحترازية المتبعه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتهت الاجتماعات امس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم

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