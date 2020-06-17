تصيبك بـ كورونا.. 4 أخطاء احذر من ارتكبها في هذا الوقت

هناك بعض العادات الخاطئة التي يمكن ان نتبعها خلال اليوم، وتزيد من نسبة إصابتها بفيروس كورونا، لذا سوف ننوه في السطور التالية عن أبرز العادات التي يمكن ان نرتكبها وتزيد من نسب الإصابة بالفيروس.
وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن لبعض العادات ان تزيد من الإصابة بفيروس كورونا، لذا يجب تجنبها القيام بهذه العادات.
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1- ان تأكل مع آخرين في نفس الطبق أو تتبادل معهم طعام .
2- ان تشرب مع اخرين من نفس الكوب أو الزجاجة أو تشرب بعدهم من نفس الكوب دون غسله بـ الماء الساخن والصابون جيدا.
3-ان تأكل اي ماكولات او تناول اي مشروبات مكشوفة في الشارع .
4- ان تتبادل الملابس مع اخرين او أدواتهم الشخصية، مثل: فرشاة الشعر أو المشط او المقص أو قصافة الاظافر
وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن لبعض العادات ان تزيد من الإصابة بفيروس كورونا، لذا يجب تجنبها القيام بهذه العادات.
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وعلق هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمى على انستجرام، انه مع انتشار فيروس كورونا اياك ان تقع في هذه الاخطاء الاربعة، وتشمل:
1- ان تأكل مع آخرين في نفس الطبق أو تتبادل معهم طعام .
2- ان تشرب مع اخرين من نفس الكوب أو الزجاجة أو تشرب بعدهم من نفس الكوب دون غسله بـ الماء الساخن والصابون جيدا.
3-ان تأكل اي ماكولات او تناول اي مشروبات مكشوفة في الشارع .
4- ان تتبادل الملابس مع اخرين او أدواتهم الشخصية، مثل: فرشاة الشعر أو المشط او المقص أو قصافة الاظافر