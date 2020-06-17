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حوادث

المؤبد لمتهميَن حازا 138 لفافة هيروين بالسيدة زينب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:51 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس متهمين بـ السجن المؤبد وذلك في واقعة اتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونًا بدائرة قسم السيدة زينب وتغريمهما مائة الف جنيه لكل منهما والزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوي.


واسندت النيابة للمتهمين  جريمة الاتجار في الهيروين بتاريخ سبتمبر الماضي بنطاق دائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة بانهما حازا واحرزا بقصد الاتجار في ذلك المخدر وامرت بمحاكمتهما وفق القيد والوصف الوارد بامر الاحالة.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم السيدة زينب بانه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الامن العام وبرفقته قوة من افراد الشرطة السريين وذلك بطريق الخيالة باتجاه البساتين ابصر المتهمين مستقلين سيارة تسير عكس الاتجاه قادمًا باتجاهه فقام باستيقافه بان اوقف سيارة الشرطة امامهم وترجله بسرعه واثناء ذلك قام احدهم بالقاء شئ من شباك السيارة الاجرة فتتبعه الضابط ببصره حتي استقرا ارضًا وقام بالتقاطه وتبين له انه عبارة عن كيس بلاستيك شفاف اللون بداخله لفافات ورقية صغيرة الحجم وبفحص تلك اللفافات في مواجهة المتهم تبين ان عددها مائة وثمانية وثلاثون لفافة ورقية بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يشبه مسحوق الهيروين المخدر ، كما عثر معه هاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اقرا له بحيازة واحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهواتف المحموله لتسهيل التنقل بها اثناء الاتجار في المخدرات.
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