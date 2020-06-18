أوبو تعلن عن سلسلة Find X2 في الأسواق الهندية.. السعر والمواصفات.. فيديو

قررت شركة أوبو Oppo ، طرح سلسلتها الرائدة Find X2 ، في الأسواق الهندية بعد مرور ثلاثة أشهر من الإعلان عنها، وستتوفر التشكيلة للبيع من خلال متجر أوبو الرسمي في الهند بالإضافة إلى متجر Amazon India.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتوفر جهاز أوبو Oppo Find X2، للبيع بسعر 853 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13803 جنيها مصريا)، بالنسبة للإصدار الذي يأتي بسعة تخزين 12 رام و256 للذاكرة الداخلية، باللونين الأسود والأخضر.









مواصفات Oppo Find X2:





وبالنسبة للمواصفات، يأتى هاتف Oppo Find X2 بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED، معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى وتش على شكل ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





ويعمل هاتف Oppo Find X2 بمعالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مقترانا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام 12 جيجابايت.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.





وكما يعمل الهاتف بنظام Android 10، وسيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ويمتلك بطارية بسعة 4200 ميللى أمبير في الساعة، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.





مواصفات هاتف Oppo Find X2 Pro:





يضم هاتف Oppo Find X2 Pro شاشة كاملة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.









ويمتلك هاتف Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام.





ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.





ويعمل الهاتف بنظام Android 10.0 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.