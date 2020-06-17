سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة جديدة مع ابنه.. شاهد

شارك الفنان سعد الصغير متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر في الصورة بصحبة ابنه محمود سعد الصغير وكتب معلقًا على صورتهما :"يا مساء الفل والجمال على حبايبنا "

وتلقي تفاعل من متابعيه عبر الانستجرام بالتعليقات جاء ابرزها كالاتي :





منور الدنيا يا فنان احلى سعد





قلبي وصاحبي وحبيبي





ماشاء الله ربنا يحميكم





جدير بالذكر أن الصغير قام ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" ومعه عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.