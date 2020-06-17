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رياضة

يوفنتوس ضد نابولي | شوط أول سلبي .. رونالدو كاد أن يصعقهم بهدف سريع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ونظيره نابولي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" ضمن نهائي كأس إيطاليا.


وكان رونالدو قريبا من تسجيل هدف الافتتاح بعد مرور 4 دقائق فقط على صافرة البداية، لكن الحارس ميريت نجح في التصدي لتسديدته بكل براعة، وأبقى على حظوظ فريقه قائمة بقوة.


وخطف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الكرة من خط دفاع نابولي الذي ارتكب هفوة قاتلة، ثم مررها بسرعة ودقة عالية إلى رونالدو الذي بدوره استلمها وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء باحثًا عن الهدف الأول.

وجاء تشكيل نابولي: 

أليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو، نيكولا ماكسيموفيش، كاليدو كوليبالي، ماريو روي، فابيان رويز، دييغو ديم، بيوتر زيلينسكي، خوزيه كاييخون، درايس ميرتينز، لورنزو إنسيني.


وجاء تشكيل يوفنتوس: 

بوفون، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو، رودريغو بيتانكور، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، دوجلاس كوستا، ديبالا، كريستيانو.


وتفصل إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، خطوة واحدة عن تحقيق لقبه الأول في مسيرته كمدرب، نفس الشيء يتطلع له نظيره ماوريسيو ساري حيث يسعى لتحقيق لقبه الأول في إيطاليا، والأول مع يوفنتوس.


وتقام المباراة من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، وسط بروتوكولات طبية وإجراءات احترازية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي الفيروس.


ويرفع نهائي كأس إيطاليا، شعار "اخدم نفسك بنفسك"، خلال حفل التتويج، بسبب القواعد الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.


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