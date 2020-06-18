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مرأة

بفتحة من الظهر.. ستيفاني صليبا تثير الجدل بإطلالة جريئة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 ص
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
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آية التيجي
نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ستيفاني صليبا بإطلالة كلاسيكية جرئية حصدت بها إعجاب متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بها.

وكتبت ستيفاني صليبا على صورتها، معلقة I am a STRONG WOMAN because a strong woman raised me، وتعني: "أنا امرأة قوية ذلك لأن امرأة قوية هي من ربتني".


وظهرت ستيفاني صليبا بفستان طويل باللون البيج بأكمام طويلة وفتحة من الظهر لتبرز من جمال وأناقة إطلالتها.

وتركت ستيفاني صليبا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة وجذابة للغاية "تسريحة الويفي المميزة"، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها الكاجوال. 

وأكملت ستيفاني صليبا إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بـ الآي شادو باللون البيج والكحل البني والماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ستيفاني صليبا في ارتداء الإكسسوارات بل اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ومثالية.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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