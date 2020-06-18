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سيارات

آخرهم الأمير النائم.. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:00 ص
آخرهم الأمير النائم
آخرهم الأمير النائم .. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير
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قسم السيارات
لم ولن تنتهي حوادث السيارات فهي سلسلة متكررة، تسحب في يدها مجموعة من الأشخاص وتودي بحياتهم، والبعض الآخر يلعب القدر دوره في إنقاذهم، فهى أحد الأسباب الرئيسية عن موت الكثير من البشر سنويًا، ومن بين هذه الحوادث يعض القصص المأساوية التى وقعت لملوك وأمراء مشاهير.


لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الملوك الذين تعرضوا لحوادث سير ونجوا.


الأمير النائم
نشرت الأميرة ريما، شقيقة الأمير خالد بن طلال، صورة لحادث سير وقع لابن أخيها، الأمير محمد بن خالد بن طلال، تظهر فيها السيارة وقد تفحمت مقدمتها بصورة كاملة، وقالت الأميرة ريما، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "حمد الله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرضه لحادث سيارة. الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".


جدير بالذكر أن الوليد بن خالد بن طلال، شقيق الأمير محمد بن خالد، تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب "الأمير النائم"، ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى.


ملك السويد
تعرض ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر لحادث سيارة لكنه لم يصب، حسب بيان صادر عن القصر الملكي، وقالت المتحدثة باسم القصر أنيكا سونربرغ إن الملك كان في طريقه إلى مطار في العاصمة ستوكهولم، وقالت وسائل إعلام محلية إن السيارة تضررت بشدة، لكن الملك لم يصب وواصل رحلته في سيارة أخرى في عام 2014.


الملك فاروق
أهدى الزعيم النازي هتلر، للملك فاروق الأول سيارة وذلك بمناسبة زواجه عام 1937م وذات يوم، وفي عصر 15 نوفمبر 1943م، كان الملك عائدًا من رحلة صيد، وبينما كان يقود تلك السيارة بسرعة شديدة، بجوار ترعة الإسماعيلية، تعرض لحادث سير واصطدم بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية، ولكنه نجا.
آخرهم الأمير النائم.. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير
آخرهم الأمير النائم.. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير
آخرهم الأمير النائم.. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير
آخرهم الأمير النائم.. نجاة ملوك بعد تعرضهم لحوادث سير
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